«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Команде нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!
«Пари НН» принимает «Динамо» Махачкала в 4-м туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в вторник, 16 сентября, в 20:45 на стадионе «Мордовия Арена».
Нижегородцы по итогам трех туров Фонбет Кубка России расположились на третьей строчке в группе C, обладая тремя очками. Махачкалинцы же лидируют в группе, имея восемь очков в активе. Приходите поддержать нижегородцев в домашней кубковой игре!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
