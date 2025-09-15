«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Команде нужна ваша поддержка на «Мордовия Арене»!

«Пари НН» принимает «Динамо» Махачкала в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в вторник, 16 сентября, в 20:45 на стадионе «Мордовия Арена».

Нижегородцы по итогам трех туров Фонбет Кубка России расположились на третьей строчке в группе C, обладая тремя очками. Махачкалинцы же лидируют в группе, имея восемь очков в активе. Приходите поддержать нижегородцев в домашней кубковой игре!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .