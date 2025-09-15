Лусио про обгорание: «Во время ужина друг уронил в камин средство для розжига, произошел взрыв – помню, как загорелись мои руки, ноги, лицо, я прыгнул в бассейн»

Лусио рассказал подробности обгорания из-за взрыва биокамина.

Напомним, в мае бывший защитник «Интера » и «Баварии» был госпитализирован с ожогами различных частей тела.

– Пройдет несколько месяцев, прежде чем я полностью восстановлюсь, но я могу сказать, что худшее уже позади. Госпитализация была самой тяжелой частью, настоящей травмой. Ожоги – это очень тяжело как физически, так и психологически. Я все еще продолжаю лечение кожи, которое отнимает много времени, но мне становится лучше.

– Что вы помните о случившемся?

– Все произошло внезапно, когда я ужинал в гостях у друга, вскоре после того, как 8 мая я отметил 47-летие. В какой-то момент камин погас, и, к несчастью, мой друг, пытаясь разжечь его, уронил туда средство для розжига, после чего произошел взрыв. Все, что я помню – это то, что пламя охватило мое лицо, руки и ноги. Моя жена не пострадала, а я прыгнул в бассейн.

21 мая меня перевезли из Бразилиа в Риу-Гранди-ду-Сул, и я хорошо помню, как из-за боли было тяжело заснуть. Я никогда не лежал в больнице так долго, мне потребовались операции для удаления тканей и наложение специальных повязок.

То, что случилось со мной, должно напомнить нам, как важно заботиться о себе и других. Я испытал то, чего никогда не мог себе представить, но я понял, что иногда для того, чтобы избежать трагедий, требуется совсем немного: внимание, ясность, простые действия. Берегите себя, защищайте себя – это того стоит, – сказал Лусио .