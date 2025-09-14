  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кьеллини считает, что Бремер лучше него: «Он всегда мне нравился. Ему я это тоже говорил»
3

Кьеллини считает, что Бремер лучше него: «Он всегда мне нравился. Ему я это тоже говорил»

Джорджо Кьеллини считает Бремера лучшим защитником, чем был он сам.

28-летний бразилец вернулся к матчам за «Ювентус» после травмы передней крестообразной связки. Туринцы не пропускали голы в этом сезоне Серии А до вчерашнего матча с «Интером» (4:3) в 3-м туре.

У экс-игрока «бьянконери» спросили, кто был лучшим защитником, он или Бремер.

«Бремер. Он всегда мне нравился, можете спросить у него, ему я это тоже говорил», – ответил Кьеллини DAZN Italia.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?6596 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoБремер
logoДжорджо Кьеллини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бремер о претендентах на скудетто: «Наполи» является фаворитом – они чемпионы, укрепились на рынке. «Интер» остается сильным, у «Милана» появился Аллегри, еще есть «Ювентус»
35 августа, 04:15
Бремер о «Ювентусе»: «Было бы здорово иметь игрока вроде Неймара. У Йылдыза дриблинг как у бразильца, он немного похож на Ямаля, мы должны создать условия, в которых он покажет максимум»
14 августа, 21:30
Главные новости
Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»
1632 минуты назад
Манчестерское дерби уже сегодня! Ставьте на игру с бонусом 1500 рублей от БЕТСИТИ
44 минуты назадРеклама
Кобелев о красной Станковича: «Надо наказывать максимально! Он думает, что тут все сойдет ему с рук? Пусть попробует такое поведение в Сербии или Италии»
3355 минут назад
Пеп Гвардиола: «С тех пор, как я в «Ман Сити», мы все время были лучше «МЮ». Мы брали АПЛ 6 раз за 8 лет. В итоге это и имеет значение»
41сегодня, 08:32
Атмосфера на «Шанхае» Слуцкого изнутри. Влог Владимира Иванова со стадиона
сегодня, 08:27Видео
Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»
16сегодня, 08:27
Ливай про эмоциональность Станковича: «Он со страстью относится делу. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует»
16сегодня, 08:15
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом»
1208сегодня, 08:12
Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»
37сегодня, 08:12
Пивоваров о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» показало, что может играть на равных с большими клубами. Результат справедлив»
36сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Таков стандарт других команд в АПЛ и в Европе. Не сделав этого, мы были бы в совершенно ином положении, учитывая травмы»
4 минуты назад
Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»
12 минут назад
Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»
119 минут назад
Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке – его не включили в заявку в саудовской лиге. Клуб примет юридические меры
227 минут назад
Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»
544 минуты назад
Хавбек «Динамо» Рубенс: «Мы можем бороться за чемпионство. Еще много матчей впереди, все может измениться»
646 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Тулузу», «ПСЖ» Сафонова против «Ланса»
459 минут назад
«Сосьедад» об участии Захаряна в игре с «Реалом»: «Мы очень рады за него. В клубе уверены, что он станет для нас большим игроком»
1сегодня, 08:43
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» принимает «Аугсбург», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
35сегодня, 08:15
«Барселона» – «Валенсия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 07:32