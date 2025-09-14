Кьеллини считает, что Бремер лучше него: «Он всегда мне нравился. Ему я это тоже говорил»

Джорджо Кьеллини считает Бремера лучшим защитником, чем был он сам.

28-летний бразилец вернулся к матчам за «Ювентус » после травмы передней крестообразной связки. Туринцы не пропускали голы в этом сезоне Серии А до вчерашнего матча с «Интером» (4:3) в 3-м туре.

У экс-игрока «бьянконери» спросили, кто был лучшим защитником, он или Бремер.

«Бремер . Он всегда мне нравился, можете спросить у него, ему я это тоже говорил», – ответил Кьеллини DAZN Italia.