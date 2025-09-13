«Эвертон» надеется выкупить Грилиша у «Ман Сити» дешевле 50 млн фунтов, если хавбек сохранит нынешний уровень

«Эвертон» хочет выкупить Джека Грилиша дешевле ранее согласованной суммы.

Летом клуб из Ливерпуля взял полузащитника «Манчестер Сити » в аренду с правом выкупа за 50 миллионов фунтов.

По информации The Telegraph, «ириски» рассчитывают оформить полноценный трансфер игрока, если он сохранит свой нынешний уровень, но при этом надеются, что сумма сделки будет ниже той, которая указана в соглашении.

В 3 матчах текущего сезона АПЛ Грилиш отдал 4 результативных паса. Он был признан лучшим игроком лиги в августе.

Подробную статистику 30-летнего англичанина можно найти здесь .