  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Эвертон» надеется выкупить Грилиша у «Ман Сити» дешевле 50 млн фунтов, если хавбек сохранит нынешний уровень
6

«Эвертон» надеется выкупить Грилиша у «Ман Сити» дешевле 50 млн фунтов, если хавбек сохранит нынешний уровень

«Эвертон» хочет выкупить Джека Грилиша дешевле ранее согласованной суммы.

Летом клуб из Ливерпуля взял полузащитника «Манчестер Сити» в аренду с правом выкупа за 50 миллионов фунтов. 

По информации The Telegraph, «ириски» рассчитывают оформить полноценный трансфер игрока, если он сохранит свой нынешний уровень, но при этом надеются, что сумма сделки будет ниже той, которая указана в соглашении. 

В 3 матчах текущего сезона АПЛ Грилиш отдал 4 результативных паса. Он был признан лучшим игроком лиги в августе. 

Подробную статистику 30-летнего англичанина можно найти здесь

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4684 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoДжек Грилиш
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Экс-арбитр Бурруль про гол Гюлера «Сосьедаду»: «В предыдущем эпизоде Мбаппе явно фолил на Ремиро, мешая ему бросить мяч»
2 минуты назад
Сакич про удаление Станковича: «Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, «Спартак» сразу пропускает гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент»
34 минуты назад
«Ювентус» – «Интер». 1:0 – Келли забил с паса Бремера. Онлайн-трансляция
198 минут назадLive
«Реал» выиграл все 4 матча с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 6 побед в 8 играх
2510 минут назад
«Реал Мадрид» победил «Реал Сосьедад» – 2:1. У Мбаппе 1+1, Гюлер тоже забил, Ойарсабаль реализовал пенальти, Хейсен был удален на 32-й
29815 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетик» принимает «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
3016 минут назад
Карпин 5 матчей не обыгрывает «Спартак» в Мир РПЛ – с сентября 2022 года
719 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
1728 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
16130 минут назад
Захарян вышел на поле впервые с февраля – в матче «Сосьедада» с «Реалом»
1932 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов прилетел на ЧМ по Доте поддержать российскую BetBoom Team. Команда уже в топ-4
5 минут назадКиберспорт
Экс-судья Итурральде об удалении Хейсена: «Мансано находился не в лучшей позиции, Милитао мог успеть перехватить выход. ВАР должен был позвать судью»
88 минут назад
Галактионов об 1:1 с «Ахматом»: «Локомотиву» не хватало быстроты движения мяча в первом тайме. Пропущенный гол нас встрепенул»
114 минут назад
Черчесов об 1:1 с «Локомотивом»: «Фрагментами «Ахмат» играл так, как хотел. Пока мы с такой командой не можем 90 минут доминировать»
120 минут назад
Солари на 95-й пробил в Лунева с линии вратарской в матче «Спартака» и «Динамо»
1221 минуту назадВидео
Первая лига. «Спартак» Кострома победил «Арсенал» с голом на 90-й, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
5033 минуты назад
«Ахмат» не проигрывает в РПЛ после назначения Черчесова – 2 победы, 3 ничьих. До этого было 3 поражения подряд
847 минут назад
Тюкавин вышел на поле впервые с марта – на 79-й минуте со «Спартаком». Форвард «Динамо» вернулся после травмы «крестов»
648 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
853 минуты назадLive
«Краснодар» – «Акрон». Дзюба и Сперцян играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
858 минут назад