Клиши о приходе Гвардиолы в «Ман Сити»: «Мы знали, что он уникален и выигрывал везде, где работал. В первый же день он отстранил Насри, Туре и де Брюйне за лишний вес»

Гаэль Клиши вспомнил, как Пеп Гвардиола отстранял футболистов за лишний вес.

«Мы все знали репутацию Пепа , и, думаю, мы все ожидали побед под его руководством, потому что он выигрывал везде, где работал. Он был совершенно не таким, как все, уникальным, возможно. Каждый игрок сидел и слушал его.

Думаю, мы все считали, что он много говорил, но пришло время подтвердить слова делами, потому что мы слышали о некоторых его поступках, особенно о том, как он разбирался с лишним весом игроков, но нам хотелось доказательств.

Мы знали, что в команде есть игроки с лишним весом, и мы чуть ли не ждали, что же произойдет. И в первый день тренировок трое игроков были исключены из состава – Самир Насри , Яя Туре и Кевин де Брюйне», – рассказал экс-защитник «Манчестер Сити » в интервью BetMGM.