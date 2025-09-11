Клиши о приходе Гвардиолы в «Ман Сити»: «Мы знали, что он уникален и выигрывал везде, где работал. В первый же день он отстранил Насри, Туре и де Брюйне за лишний вес»
Гаэль Клиши вспомнил, как Пеп Гвардиола отстранял футболистов за лишний вес.
«Мы все знали репутацию Пепа, и, думаю, мы все ожидали побед под его руководством, потому что он выигрывал везде, где работал. Он был совершенно не таким, как все, уникальным, возможно. Каждый игрок сидел и слушал его.
Думаю, мы все считали, что он много говорил, но пришло время подтвердить слова делами, потому что мы слышали о некоторых его поступках, особенно о том, как он разбирался с лишним весом игроков, но нам хотелось доказательств.
Мы знали, что в команде есть игроки с лишним весом, и мы чуть ли не ждали, что же произойдет. И в первый день тренировок трое игроков были исключены из состава – Самир Насри, Яя Туре и Кевин де Брюйне», – рассказал экс-защитник «Манчестер Сити» в интервью BetMGM.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
