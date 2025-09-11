Хаманн о Гвардиоле: «Крупных трофеев с «Ман Сити» больше не будет. Пеп провел на год-два больше, чем стоило. Команда выглядит немного вялой»
«Все когда-то заканчивается. Мы видели, как Клопп покинул «Ливерпуль», кажется, после восьми лет. Он сказал, что это было очень тяжело, что ему нужен перерыв.
Гвардиола провел в своем клубе на год или два больше, чем Клопп. Это изнурительная работа. У тебя масса обязательств, это касается не только футбола, но и работы с прессой, поездок. Это выматывает.
Я чувствовал это еще в прошлом сезоне… Я был очень удивлен, что Пеп все еще руководил командой к концу сезона. Его точно не уволят или вряд ли уволят, потому что он многого добился. Но я чувствую, что это конец.
Я не могу представить, чтобы Гвардиола снова завоевал крупный трофей с «Ман Сити», будь то победа в АПЛ или Лиге чемпионов. И я думаю, что его время на исходе. Когда в команде есть игроки, которые провели там уже 7, 8, 9 лет, очень сложно зажечь в них огонь. И я думаю, что это отражается на их игре. Она выглядит немного вялой.
Нельзя сказать, что все пошло не так. Я просто думаю, что Гвардиола провел на один или два сезона больше, чем стоило», – сказал бывший хавбек «Ливерпуля».