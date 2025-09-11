«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобер продолжит карьеру в «Нефтехимике».

19-летний футболист переходит в клуб из Нижнекамска на правах аренды до конца сезона-2025/26. Зимой у «Крыльев Советов » будет возможность прекратить аренду досрочно.

В нынешнем сезоне Бобер провел один матч за основную команду самарцев, не отметившись результативными действиями.