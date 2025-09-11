Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»

Михаил Дегтярев зачитал обращение Владимира Путина на детском турнире.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам финала школьной футбольной лиги «Кожаный мяч», который проводится в рамках проекта «Футбол в школе».

«Дорогие друзья, приветствую организаторов, участников и гостей всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч. Школьная футбольная лига», приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Стартовав более 50 лет назад, движение «Кожаный мяч» по праву считается одним из самым успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. За прошедшие десятилетия тысячи юных футболистов из разных регионов страны достойно прошли эту школу мастерства и командной сплоченности.

Многие из ребят, став признанными звездами, внесли яркий вклад в развитие традиций отечественного футбола. Уверен, что нынешний финал пройдет на высоком уровне, подарит участникам и гостям добрые, незабываемые мгновения побед и триумфов. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – говорится в приветствии Путина, которое зачитал министр спорта России Михаил Дегтярев на открытии соревнований.

Игры пройдут 11-13 и 18-20 сентября на полях в «Лужниках». Участники финальных соревнований – 96 команд мальчиков и 64 команды девочек – разделены на возрастные категории до 13 и до 15 лет. В каждом возрасте по 16 групп, состоящих из трех команд мальчиков, и по 8 групп из четырех команд девочек.