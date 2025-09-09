Азербайджан не побеждает с июня 2024-го – 9 поражений в 12 матчах. Команда сыграла вничью с Украиной в первой игре после увольнения Сантуша

Азербайджан продлил серию без побед до 12 матчей.

В первом матче после увольнения Фернанду Сантуша команда сыграла вничью с Украиной (1:1) в квалификации ЧМ-2026.

В последний раз азербайджанцы побеждали 11 июня 2024 года. С тех пор у них 9 поражений и 3 ничьих.

10 октября Азербайджан встретится с Францией.