Азербайджан не побеждает с июня 2024-го – 9 поражений в 12 матчах. Команда сыграла вничью с Украиной в первой игре после увольнения Сантуша
Азербайджан продлил серию без побед до 12 матчей.
В первом матче после увольнения Фернанду Сантуша команда сыграла вничью с Украиной (1:1) в квалификации ЧМ-2026.
В последний раз азербайджанцы побеждали 11 июня 2024 года. С тех пор у них 9 поражений и 3 ничьих.
10 октября Азербайджан встретится с Францией.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сп
