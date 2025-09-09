«Динамо» отдало Смелова в аренду в «Пари НН» до лета с правом выкупа

Хавбек «Динамо» Егор Смелов продолжит сезон в «Пари НН».

Нижегородский клуб арендовал 20-летнего полузащитника до лета 2026 года с правом выкупа. Соглашение также предусматривает возможность обратного выкупа для «Динамо ».

В сезоне-2025/26 Смелов провел 5 матчей за основную команду бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.