  • «Балтика» напоминает «Торпедо» времен Иванова – не уступали в единоборствах, ноги не убирали». Гришин о команде Талалаева
0

«Балтика» напоминает «Торпедо» времен Иванова – не уступали в единоборствах, ноги не убирали». Гришин о команде Талалаева

Александр Гришин сравнил «Балтику» с «Торпедо» времен Валентина Иванова.

После 7 туров калининградский клуб занимает в РПЛ 3-е место. В воскресенье «Балтика» примет «Зенит».

«Талалаев играл в «Торпедо». Там тогда Валентин Козьмич Иванов настраивал торпедовцев, чтобы они всегда боролись, не уступали в единоборствах, ноги не убирали. «Балтика» мне напоминает «Торпедо» тех времен.

У «Зенита» девять человек уезжали в сборные, а «Балтика» тренируется одним составом две недели. Тут Талалаеву проще», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
