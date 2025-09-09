«Балтика» напоминает «Торпедо» времен Иванова – не уступали в единоборствах, ноги не убирали». Гришин о команде Талалаева
Александр Гришин сравнил «Балтику» с «Торпедо» времен Валентина Иванова.
После 7 туров калининградский клуб занимает в РПЛ 3-е место. В воскресенье «Балтика» примет «Зенит».
«Талалаев играл в «Торпедо». Там тогда Валентин Козьмич Иванов настраивал торпедовцев, чтобы они всегда боролись, не уступали в единоборствах, ноги не убирали. «Балтика» мне напоминает «Торпедо» тех времен.
У «Зенита» девять человек уезжали в сборные, а «Балтика» тренируется одним составом две недели. Тут Талалаеву проще», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
