У Германии первая победа за 5 матчей и первые очки в отборе ЧМ. Немцы обыграли Северную Ирландию – 3:1

Сборная Германии победила впервые за 5 матчей.

Команда Юлиана Нагельсманна обыграла сборную Северной Ирландии со счетом 3:1 в квалификации ЧМ-2026.

До этого у Германии было 4 матча без побед – 3:3 с Италией, 1:2 с Португалией, 0:2 с Францией (все в рамках Лиги наций) и 0:2 со Словакией в первой игре отбора.

Немцы набрали первые очки в отборочном турнире ЧМ. В группе А со Словакией, Северной Ирландией и Люксембургом они занимают 3-е место с 3 баллами.