Нагельсманн о 3:1 с Северной Ирландией: «Очень неудобный соперник. В перерыве атмосфера была невеселой, но во 2-м тайме Германия показала истинное лицо»
Юлиан Нагельсманн высказался о победе над Северной Ирландией (3:1).
«Это очень неудобный соперник. Они играют длинными передачами, защищаются вдесятером и очень сильны на стандартах.
Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но потом они сравняли счет. Наш ритм немного просел, что нормально после того, что произошло в четверг. В перерыве атмосфера была немного невеселой.
Во втором тайме мы показали свое истинное лицо. Мы играли с большой силой и энергией и заслуженно победили», – сказал главный тренер сборной Германии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
