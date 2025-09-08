Нагельсманн о 3:1 с Северной Ирландией: «Очень неудобный соперник. В перерыве атмосфера была невеселой, но во 2-м тайме Германия показала истинное лицо»

Юлиан Нагельсманн высказался о победе над Северной Ирландией (3:1).

«Это очень неудобный соперник. Они играют длинными передачами, защищаются вдесятером и очень сильны на стандартах.

Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но потом они сравняли счет. Наш ритм немного просел, что нормально после того, что произошло в четверг. В перерыве атмосфера была немного невеселой.

Во втором тайме мы показали свое истинное лицо. Мы играли с большой силой и энергией и заслуженно победили», – сказал главный тренер сборной Германии.