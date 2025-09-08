Лукин гордится дебютом за сборную: «Получил хорошее количество времени и даже поучаствовал в некоторых моментах»
Матвей Лукин оценил свой дебют за сборную России в товарищеской игре с Катаром (4:1).
Защитник ЦСКА вышел на замену на 64-й минуте и получил желтую карточку.
— Что испытываешь после дебюта за сборную России?
— В первую очередь — большую гордость. Я счастлив, что это случилось. Очень переживал, что на этом сборе могу не сыграть, и действительно очень ждал этого дня. Рад, что все так сложилось: команда выиграла в Катаре, я дебютировал с хорошим соперником.
— Перед матчем не знал, что дебютируешь?
— Нет. Просто старался и выкладывался. Хотелось проявить себя, и вот — получил хорошее количество времени. Даже поучаствовал в некоторых игровых моментах, — сказал Лукин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
