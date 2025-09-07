Беллингем может частично вернуться в общую группу «Реала» на следующей неделе. Возвращение хавбека на поле ожидается в середине октября (Marca)

Джуд Беллингем может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.

В середине июля полузащитник «Реала » перенес операцию на плече – англичанин испытывал проблемы с ноября 2023 года. Утверждалось, что восстановление Беллингема займет от 10 до 12 недель.

Как сообщает Marca, на предстоящей неделе Беллингем планирует приступить к работе с мячом на поле – не исключено, что хавбек будет проводить часть тренировок в общей группе «Реала». Полузащитник хорошо себя чувствует и хочет вернуться на поле как можно скорее, однако в клубе придерживаются идеи «нулевого риска».

Сообщается, что в «Реале» ожидают возвращение Беллингема в середине октября, однако оно может случиться немногим раньше запланированного срока.