«Милан» интересовался Митровичем и де Лигтом в конце трансферного окна. Требования оказались слишком высокими (Лука Коэн)
«Милан» интересовался Александаром Митровичем и Маттейсом де Лигтом.
По информации журналиста Луки Коэна, итальянский клуб подавал запросы по игрокам в конце трансферного окна.
Сторона Митровича, выступавшего за «Аль-Хилаль» в Саудовской Аравии, выставила высокие требования по зарплате футболиста. 4 сентября серб перешел в катарский «Аль-Райян».
Общение с де Лигтом прекратилось, когда «Манчестер Юнайтед» обозначил трансферную стоимость. По мнению «Милана», она сильно превышала рыночную.
Переговоры с обоими футболистами были прекращены.
«Милан» отдал Беннасера в аренду «Динамо» Загреб с правом выкупа
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Луки Коэна
