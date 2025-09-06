«Милан» интересовался Митровичем и де Лигтом в конце трансферного окна. Требования оказались слишком высокими (Лука Коэн)

«Милан» интересовался Александаром Митровичем и Маттейсом де Лигтом.

По информации журналиста Луки Коэна, итальянский клуб подавал запросы по игрокам в конце трансферного окна.

Сторона Митровича, выступавшего за «Аль-Хилаль » в Саудовской Аравии, выставила высокие требования по зарплате футболиста. 4 сентября серб перешел в катарский «Аль-Райян».

Общение с де Лигтом прекратилось, когда «Манчестер Юнайтед » обозначил трансферную стоимость. По мнению «Милана », она сильно превышала рыночную.

Переговоры с обоими футболистами были прекращены.

