Кунде об украинских фанатах: «Мы понимаем, через что они проходят. Футбол и сборная позволяют людям, переживающим трудные времена, отвлечься на 90 минут»

Жюль Кунде высказался о болельщиках сборной Украины.

Французская сборная сыграет с Украиной 5 сентября в рамках квалификации ЧМ-2026 . Матч пройдет на территории Польши.

«Мы знаем, что в Польше будет много украинцев, мы это учитываем.

Мы понимаем, через что они проходят.

Футбол и сборная иногда позволяют людям, переживающим трудные времена, отвлечься на 90 минут», – сказал защитник сборной Франции и «Барселоны» на пресс-конференции.