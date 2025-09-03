Кунде об украинских фанатах: «Мы понимаем, через что они проходят. Футбол и сборная позволяют людям, переживающим трудные времена, отвлечься на 90 минут»
Жюль Кунде высказался о болельщиках сборной Украины.
Французская сборная сыграет с Украиной 5 сентября в рамках квалификации ЧМ-2026. Матч пройдет на территории Польши.
«Мы знаем, что в Польше будет много украинцев, мы это учитываем.
Мы понимаем, через что они проходят.
Футбол и сборная иногда позволяют людям, переживающим трудные времена, отвлечься на 90 минут», – сказал защитник сборной Франции и «Барселоны» на пресс-конференции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
