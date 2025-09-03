«Балтика» – открытие сезона: сохранили костяк с ФНЛ, видим острый атакующий футбол, прессинг». Гасилин о новичке РПЛ
Алексей Гасилин назвал «Балтику» открытием сезона Мир РПЛ.
После 7 туров калининградцы занимают в таблице 3-е место.
«Кто стал открытием старта сезона? «Балтика». Во-первых, они сохранили весь костяк с ФНЛ. Во-вторых, очень импонирует стиль тренера Талалаева. Очень часто команды, которые поднимаются в Премьер-лигу, играют от обороны, но здесь мы видим острый атакующий футбол, прессинг.
Так что если брать команду, то на старте — это «Балтика», плюс «Локомотив». Но от железнодорожников этого можно было ожидать», – сказал бывший нападающий «Зенита».
