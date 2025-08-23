«Сассуоло» арендовал Вранкса у «Вольфсбурга» за 1 млн евро с правом выкупа за 9 млн
«Сассуоло» подписал экс-игрока «Милана».
Итальянский клуб объявил о переходе Астера Вранкса из «Вольфсбурга» на правах аренды с возможностью выкупа.
По информации журналиста Саши Тавольери, аренда полузащитника обойдется «Сассуоло» в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 9 миллионов.
В прошлом сезоне Бундеслиги 22-летний бельгиец провел 14 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сассуоло»
