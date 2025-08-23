«Сассуоло» арендовал Вранкса у «Вольфсбурга» за 1 млн евро с правом выкупа за 9 млн

«Сассуоло» подписал экс-игрока «Милана».

Итальянский клуб объявил о переходе Астера Вранкса из «Вольфсбурга » на правах аренды с возможностью выкупа.

По информации журналиста Саши Тавольери, аренда полузащитника обойдется «Сассуоло » в 1 миллион евро, а полноценный трансфер – в 9 миллионов.

В прошлом сезоне Бундеслиги 22-летний бельгиец провел 14 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.sassuolocalcio.it/