Дешам о критике: «Была всегда. Это никогда не мешало мне спать и делать все для сборной Франции. Но есть черта, которую нельзя переходить – если затрагивают личное»

Дидье Дешам заявил, что никогда не придавал больного значения критике.

56-летний Дешам заявил, что планирует покинуть пост главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

«Мне кажется, я уже прощаюсь [со сборной Франции]. Да, этот год последний. Критика была всегда. У каждого может быть свое мнение – я никогда не оглядываюсь назад. Да, я мог бы делать что-то иначе.

Гарантировало бы это лучший результат? У меня есть выбор и ответственность. Сегодняшняя правда не будет той же через месяц. В футболе тебя судят каждые три дня. Я абсолютно непроницаем для всего внешнего.

Игроки более или менее чувствительны. У меня нет проблем с анализом. Но есть черта, которую нельзя переходить – если затрагивают личное, это уже другое. Это никогда не мешало мне спать и делать все для блага сборной», – заявил главный тренер сборной Франции.