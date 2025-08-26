Перрен о Сперцяне: «Эдуард мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ». Надеюсь, у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу»

Гаэтан Перрен считает, что Эдуард Сперцян мог бы заиграть в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» получили предложение от «Саутгемптона» о трансфере Сперцяна . Полузащитник отказался от перехода в команду из Чемпионшипа.

«Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ ». Эдуард – отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из «ПСЖ», то сможет показывать хороший футбол.

Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в «Краснодаре». Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», – сказал полузащитник «Краснодара ».