Перрен о Сперцяне: «Эдуард мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ». Надеюсь, у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу»
Гаэтан Перрен считает, что Эдуард Сперцян мог бы заиграть в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» получили предложение от «Саутгемптона» о трансфере Сперцяна. Полузащитник отказался от перехода в команду из Чемпионшипа.
«Сперцян мог бы заиграть в команде уровня «ПСЖ». Эдуард – отличный футболист. Если он объединится на поле с другими топовыми игроками из «ПСЖ», то сможет показывать хороший футбол.
Я хотел бы, чтобы Сперцян остался в «Краснодаре». Но при этом надеюсь, что у него получится сделать следующий шаг в карьере и уехать в Европу», – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
