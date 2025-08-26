Хавбек «Овьедо» Сибо считает, что Тчуамени не фолил перед голом Мбаппе: «Сначала показалось, что Орельен не касался мяча, но потом я посмотрел повтор. Все справедливо»
Хавбек «Овьедо» Куаси Сибо считает, что «Реал» забил первый гол без нарушений.
«Реал» на выезде разгромил «Овьедо» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги.
На 37-й минуте счет в матче открыл Килиан Мбаппе. Перед этим в центре поля Орельен Тчуамени остановил атаку соперника, в подкате отобрав мяч у Леандера Дендонкера. ВАР проверил эпизод из-за возможного фола, но главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа принял решение засчитать гол.
«На первый взгляд мне показалось, что Тчуамени не коснулся мяча. Но когда я позже посмотрел повтор... Он первый коснулся мяча, мне нечего сказать. Все справедливо. По-моему, гол забит по правилам», – сказал Сибо после матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Desmarque
