Хавбек «Овьедо» Сибо считает, что Тчуамени не фолил перед голом Мбаппе: «Сначала показалось, что Орельен не касался мяча, но потом я посмотрел повтор. Все справедливо»

Хавбек «Овьедо» Куаси Сибо считает, что «Реал» забил первый гол без нарушений.

«Реал » на выезде разгромил «Овьедо » (3:0) во 2-м туре Ла Лиги .

На 37-й минуте счет в матче открыл Килиан Мбаппе . Перед этим в центре поля Орельен Тчуамени остановил атаку соперника, в подкате отобрав мяч у Леандера Дендонкера. ВАР проверил эпизод из-за возможного фола, но главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа принял решение засчитать гол.

«На первый взгляд мне показалось, что Тчуамени не коснулся мяча. Но когда я позже посмотрел повтор... Он первый коснулся мяча, мне нечего сказать. Все справедливо. По-моему, гол забит по правилам», – сказал Сибо после матча.