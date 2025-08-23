Роналду забил 176-й мяч с пенальти. У Месси 110 голов с точки
Криштиану Роналду забил 176-й гол с пенальти.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал 11-метровый в матче против «Аль-Ахли» в финале Суперкубка Саудовской Аравии (1:1).
Это был 209-й пенальти в карьере португальца, он реализовал 176 попыток. На счету Лионеля Месси 141 пенальти и 110 голов с точки.
Увольнять ли Семака?34537 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: MessivsRonaldo.app
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости