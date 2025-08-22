Александр Медведев: «Натурализация легионеров не связана с лимитом. Необходимо желание футболистов»

В «Зените» заявили, что натурализация легионеров не связана с лимитом.

«Натурализация легионеров не связана с действующим или будущим лимитами. Помимо выполнения требования по времени игры в России, а таких игроков во всех командах единицы, необходимо желание и стремление футболистов», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.