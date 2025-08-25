  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мелехин о контакте с Батраковым: «Комличенко говорит: «Что ты падаешь?». Ответил: «Ты точно так же падаешь, на тебе ставили пенальти, здесь нет»
19

Мелехин о контакте с Батраковым: «Комличенко говорит: «Что ты падаешь?». Ответил: «Ты точно так же падаешь, на тебе ставили пенальти, здесь нет»

Виктор Мелехин высказался о матче «Ростова» с «Локомотивом».

В 6-м туре Мир РПЛ ростовчане в гостях сыграли вничью с железнодорожниками (3:3), дважды отыгрываясь по ходу матча.

На 75-й минуте главный арбитр Сергей Чебан не назначил 11-метровый удар в пользу «Ростова» после того, как Алексей Батраков не успел сыграть в мяч и наступил Мелехину на голеностоп.

– Тяжелый матч. Хорошо, что в концовке удалось забить и отыграться. Можно сказать, дожали «Локомотив».

– Как охарактеризуете момент, когда в единоборстве с Батраковым вы упали в штрафной – был ли пенальти?

– Почувствовал контакт, упал. А был ли пенальти – вопрос к судье.

– Ваше мнение – был пенальти?

– Мое мнение – да. Я у судьи спросил, он сказал, что контакт был, но недостаточный для назначения пенальти.

– Игра станет переломным моментом, чтобы пришел результат?

– Посмотрим. Надо продолжать работать.

– Вы о чем-то говорили в конце матча с Комличенко.

– Да он мне говорит – мол, что ты падаешь? Говорю ему – ты точно так же падаешь, на тебе ставили пенальти, здесь нет, – сказал защитник «Ростова».

 Экс-судья Федотов считает, что Чебан ошибочно не удалил Рамиреса за фол на Роналдо и не дал пенальти «Ростову» в матче с «Локо» за фол Батракова

Увольнять ли Семака?43459 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
Сергей Чебан
logoсудьи
logoВиктор Мелехин
logoНиколай Комличенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Голенков о борьбе с Морозовым в штрафной «Локо»: «На Заболотном такие пенальти ставят, на мне нет – давайте везде одинаково. Я чувствовал руки на себе, падал из-за этого»
38вчера, 11:40
«Три спорных решения не в пользу «Ростова». Генич о судействе Чебана в матче дончан с «Локо»
41вчера, 02:27
Экс-судья Федотов считает, что Чебан ошибочно не удалил Рамиреса за фол на Роналдо и не дал пенальти «Ростову» в матче с «Локо» за фол Батракова
4523 августа, 18:20Фото
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
3757 секунд назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
118 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5424 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
110535 минут назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
1946 минут назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13649 минут назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
32сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
1955 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1011 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
131 минуту назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
449 минут назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
1158 минут назад
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
12сегодня, 18:15
«Рома» работает над трансфером Джорджа из «Челси». Вингер также интересен «Лейпцигу»
1сегодня, 17:29
«Лидс» купил защитника «Лестера» Джастина за 8+2 млн фунтов
2сегодня, 17:16Фото