Мелехин о контакте с Батраковым: «Комличенко говорит: «Что ты падаешь?». Ответил: «Ты точно так же падаешь, на тебе ставили пенальти, здесь нет»

Виктор Мелехин высказался о матче «Ростова» с «Локомотивом».

В 6-м туре Мир РПЛ ростовчане в гостях сыграли вничью с железнодорожниками (3:3), дважды отыгрываясь по ходу матча.

На 75-й минуте главный арбитр Сергей Чебан не назначил 11-метровый удар в пользу «Ростова» после того, как Алексей Батраков не успел сыграть в мяч и наступил Мелехину на голеностоп.

– Тяжелый матч. Хорошо, что в концовке удалось забить и отыграться. Можно сказать, дожали «Локомотив».

– Как охарактеризуете момент, когда в единоборстве с Батраковым вы упали в штрафной – был ли пенальти?

– Почувствовал контакт, упал. А был ли пенальти – вопрос к судье.

– Ваше мнение – был пенальти?

– Мое мнение – да. Я у судьи спросил, он сказал, что контакт был, но недостаточный для назначения пенальти.

– Игра станет переломным моментом, чтобы пришел результат?

– Посмотрим. Надо продолжать работать.

– Вы о чем-то говорили в конце матча с Комличенко.

– Да он мне говорит – мол, что ты падаешь? Говорю ему – ты точно так же падаешь, на тебе ставили пенальти, здесь нет, – сказал защитник «Ростова».

