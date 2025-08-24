Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков. Главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. Но по тому, как он себя ведет, – все у него в порядке»
Дмитрий Тарасов назвал Алексея Батракова лучшим молодым российским игроком.
«Из молодых, наверное, Батраков лучший российский игрок. Самый перспективный, выделяется, постоянно на слуху, забивает. Его ждет большое будущее.
Главное в такой ситуации, чтобы голова не слетела с катушек из-за денег и пристального внимания к себе. По тому, как он себя ведет, у него все в порядке, парень с головой», – сказал экс-хавбек «Локомотива» на забеге «Здоровое Отечество».
Увольнять ли Семака?40138 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости