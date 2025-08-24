Капитан «Вердера» после 1:4 обменялся футболками с игроком «Айнтрахта» и дал интервью. Журналистка перепутала его с соперником и спросила про победу

Капитана «Вердера» приняли за игрока «Айнтрахта».

Марко Фридль обменялся футболками с игроком «Айнтрахта» после поражения 1:4 и пошел давать интервью. Журналистка не узнала футболиста и подумала, что перед ней игрок «Айнтрахта».

Девушка спросила у Фридля, доволен ли он сегодняшней победой. Марко нервно рассмеялся, сказал журналистке, что играет за «Вердер», и ушел с интервью.