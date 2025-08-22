  • Спортс
  • Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
Аурелио Де Лаурентис вспомнил, как работал с Диего Марадоной над фильмом.

– Хотелось бы вам, чтобы у вас был такой игрок?

– Но он у меня был. Он снимался в фильме «Болельщики» в 1999 году.

Тогда я не был с ним знаком, попросил контакты у Джанни Мины, позвонил ему в Буэнос-Айрес, и он с ходу: “Дадите 500 миллионов за три дня работы?”

Я сглотнул, сказал, что это нормально, а он: “Тогда я подумаю, дам знать”.

Через два дня он звонит, он уже в Фьюмичино с женой, я бронирую для них люкс на верхнем этаже отеля D’inghilterra, с потрясающим видом на крыши Рима. Мы проговорили всю ночь о фильме, о жизни, и в какой-то момент Клаудиа ему говорит: «Ты представляешь, сколько бы ты зарабатывал, если бы родился сегодня?»

Зарплаты футболистов тогда выросли в десятки раз по сравнению с его временем. Ответ Диего был великолепен, я до сих пор его помню: «Если бы я родился сегодня, у нас не было бы двух чудесных дочерей, которые наполняют нашу жизнь».

Его человеческая глубина была равна его футбольному таланту, – сказал президент «Наполи».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
logoАурелио Де Лаурентис
logoДиего Марадона
logoсерия А Италия
logoНаполи
