«Бавария» продаст 19-летнего хавбека Ваннера ПСВ за 15 млн евро и бонусы
Пауль Ваннер покинет «Баварию».
19-летний полузащитник перейдет в ПСВ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Клубы согласовали трансфер.
Сумма сделки составит 15 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты. Футболист покинет Мюнхен сегодня и скоро пройдет медосмотр для нидерландской команды.
Прошлый сезон Ваннер провел в «Хайденхайме» на правах аренды. В 29 матчах Бундеслиги он забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
