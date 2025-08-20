«Бавария» продаст 19-летнего хавбека Ваннера ПСВ за 15 млн евро и бонусы

Пауль Ваннер покинет «Баварию».

19-летний полузащитник перейдет в ПСВ , сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Клубы согласовали трансфер.

Сумма сделки составит 15 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты. Футболист покинет Мюнхен сегодня и скоро пройдет медосмотр для нидерландской команды.

Прошлый сезон Ваннер провел в «Хайденхайме» на правах аренды. В 29 матчах Бундеслиги он забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.

Подробную статистику игрока сборной Германии U21 можно найти здесь .