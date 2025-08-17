Экс-арбитр Фернандес об удалениях «Мальорки»: «Вторая желтая Морланеса за фол на Ямале – абсолютно заслуженная. Мурики поставил здоровье соперника под угрозу – это красная»
В 1-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала выездную победу со счетом 3:0.
В первом тайме арбитр Хосе Мунуэра Монтеро удалил с поля двух игроков «Мальорки». На 33-й минуте Мануэль Морланес получил вторую желтую карточку за фол на Ламине Ямале, а на 36-й Ведат Мурики ударил вратаря «Барселоны» Жоана Гарсию ногой в голову или шею на линии штрафной площади, за что получил красную карточку.
«Вторая желтая Морланеса. Игроку «Мальорки», получившему первое предупреждение за споры после гола Феррана, показали вторую – очень заслуженно – за то, что сбил Ламина Ямаля.
Удаление Мурики. Угроза физическому здоровью соперника – это красная карточка. Очевидное удаление», – написал Фернандес в социальной сети.
