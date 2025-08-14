  • Спортс
Глава FIGC Гравина об уходе Доннаруммы из «ПСЖ»: «Это важнейший и сильнейший вратарь в мире. Джиджо – зрелый и цельный игрок, опора сборной Италии. Мне очень жаль»

Габриэле Гравина расстроен уходом Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ».

Ранее парижане подписали Люку Шевалье в качестве нового основного вратаря. Итальянец сообщил, что он вынужден покинуть команду.

«Мне очень жаль, как с человеческой точки зрения, потому что он чувствительный, так и со спортивной точки зрения, потому что он является опорой нашей национальной команды.

Джиджо очень важен для нас. Мы обеспокоены, но убеждены, что помимо того, что он очень сильный вратарь, он также зрелый и цельный игрок. Я надеюсь, что он обретет баланс и сможет еще раз продемонстрировать свою международный уровень.

Мы говорим о важнейшем и сильнейшем вратаре в мире», – заявил президент Федерации футбола Италии.

