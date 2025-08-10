Нуньес забил в дебютном матче за «Аль-Хилаль». Команда из Саудовской Аравии разгромила «Аарау» из 2-й лиги Швейцарии – 6:0

Дарвин Нуньес забил в дебютном матче за «Аль-Хилаль».

Клуб из Саудовской Аравии одержал разгромную победу в товарищеском матче с «Аарау» из 2-й лиги Швейцарии (6:0). Нуньес вышел на поле после перерыва и отметился забитым голом.

«Аль-Хилаль» объявил о переходе Нуньеса из «Ливерпуля» в субботу. Сообщалось, что трансфер форварда обойдется саудовцам в 65 млн евро с учетом бонусов.