Энрике, Флик, Слот, Конте, Мареска номинированы на приз лучшему тренеру мира от France Football
Названы претенденты на приз лучшему тренеру мира.
Журнал France Football опубликовал список номинантов на приз имени Йохана Кройффа.
На награду претендуют: Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Арне Слот («Ливерпуль»).
Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября.
Действующим обладателем награды является Карло Анчелотти.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
