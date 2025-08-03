Бруну не перейдет в «Аль-Наср» Роналду. Хавбек решил остаться в «МЮ», когда отказал «Аль-Хилалю» (Крис Уилер)
Бруну Фернандеш не согласится перейти в «Аль-Наср».
Ранее сообщалось, что саудовский клуб связывался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» для обсуждения возможности трансфера.
Интерес команды к португальцу подтверждает журналист Daily Mail Крис Уилер.
Однако, по его данным, Фернандеш принял решение остаться в «Юнайтед», когда в июне отказался от перехода в «Аль-Хилаль».
Сейчас игрок вряд ли изменит свое решение.
Бруну отказал «Аль-Хилалю»: «Общался с его президентом, предложение было амбициозным. Но Аморим назойливо уговаривал меня не уходить, а я хочу оставаться на самом высоком уровне»
