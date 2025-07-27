Петров первым провел 25 000 минут за «Краснодар». 34-летний защитник выступает за «быков» с 2013-го
Сергей Петров – рекордсмен по игровому времени в «Краснодаре».
34-летний защитник провел за «быков» 25 000 минут. Достижение было установлено в субботу в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).
Кого в АПЛ уволят первым?26334 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости