Петров первым провел 25 000 минут за «Краснодар». 34-летний защитник выступает за «быков» с 2013-го

Сергей Петров – рекордсмен по игровому времени в «Краснодаре».

34-летний защитник провел за «быков» 25 000 минут. Достижение было установлено в субботу в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

Петров выступает за «Краснодар » с 2013 года.