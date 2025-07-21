«Аталанта» за 65 млн евро продала лучшего бомбардира Серии А Ретеги «Аль-Кадисии»
Матео Ретеги покинул «Аталанту» и перешел в Саудовскую Аравию.
Итальянский клуб объявил о трансфере 26-летнего нападающего в «Аль-Кадисию».
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 65 миллионов евро.
Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 25 голов в 36 матчах. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аталанты»
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