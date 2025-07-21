«Аталанта» за 65 млн евро продала лучшего бомбардира Серии А Ретеги «Аль-Кадисии»

Матео Ретеги покинул «Аталанту» и перешел в Саудовскую Аравию.

Итальянский клуб объявил о трансфере 26-летнего нападающего в «Аль-Кадисию».

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 65 миллионов евро.

Ретеги стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, забив 25 голов в 36 матчах. Его статистика – здесь .