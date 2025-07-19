Неймар купил реплику Бэтмобиля за 1,5 млн долларов. Машина оснащена двигателем, но из-за отсутствия разрешения не может передвигаться по дорогам
Неймар купил Бэтмобиль.
Форвард «Сантоса» приобрел реплику Бэтмобиля из фильма «Бэтмен: Начало» (2005) режиссера Кристофера Нолана примерно за 8,3 миллиона реалов (около 1,5 млн долларов). Машина оснащена двигателем, но не имеет разрешения на передвижение по дорогам общего пользования.
Транспортное средство не оборудовано поворотниками и зеркалами заднего вида, необходимыми для регистрации, а также не соответствует требованиям по безопасности.
На постройку Бэтмобиля ушло около трех лет. Неймар приобрел его у художника Адэмара Кабрала. Перед этим автомобиль экспонировался в музее Dream Car в городе Сан-Роке.
«Когда Неймар увидел «Тамблер» в музее, он влюбился. Сразу связался со мной, и сделка не заставила себя ждать», – рассказал Адэмар Кабрал.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UOL
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