Неймар купил реплику Бэтмобиля за 1,5 млн долларов. Машина оснащена двигателем, но из-за отсутствия разрешения не может передвигаться по дорогам

Неймар купил Бэтмобиль.

Форвард «Сантоса » приобрел реплику Бэтмобиля из фильма «Бэтмен: Начало» (2005) режиссера Кристофера Нолана примерно за 8,3 миллиона реалов (около 1,5 млн долларов). Машина оснащена двигателем, но не имеет разрешения на передвижение по дорогам общего пользования.

Транспортное средство не оборудовано поворотниками и зеркалами заднего вида, необходимыми для регистрации, а также не соответствует требованиям по безопасности.

На постройку Бэтмобиля ушло около трех лет. Неймар приобрел его у художника Адэмара Кабрала. Перед этим автомобиль экспонировался в музее Dream Car в городе Сан-Роке.

«Когда Неймар увидел «Тамблер» в музее, он влюбился. Сразу связался со мной, и сделка не заставила себя ждать», – рассказал Адэмар Кабрал.

Фото: instagram.com/adhemarcabral12