Директор «Байера» Карро рад, что Виртц не перешел в «Баварию»: «С ним мюнхенцы стали бы еще сильнее, а я хочу видеть интересную Бундеслигу»
22-летний полузащитник перешел из леверкузенского клуба в «Ливерпуль» этим летом.
«Бавария», по-видимому, была убеждена, что Флориан выберет их. Я сказал им: у нас есть другая информация. [Его уход] – это больно, но к этому можно привыкнуть. Мы желаем Флориану всего наилучшего», – сказал Фернандо Карро в интервью Welt.
Генеральный директор «Байера» также сказал, что он рад, что футболист решил продолжить карьеру за границей, и прокомментировал слова Ханс-Йоахима Ватцке, который хотел бы, чтобы Виртц оказался в «Баварии».
«Я не понимаю, почему он, босс дортмундской «Боруссии», был бы рад, если бы Виртц перешел в Мюнхен. Тогда «Бавария» была бы еще сильнее. Я хочу видеть интересную Бундеслигу», – добавил Карро.
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