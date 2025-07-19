Директор «Байера» Карро рад, что Виртц не перешел в «Баварию»: «С ним мюнхенцы стали бы еще сильнее, а я хочу видеть интересную Бундеслигу»

Директор «Байера» рад, что Флориан Виртц не перешел в «Баварию».

22-летний полузащитник перешел из леверкузенского клуба в «Ливерпуль» этим летом.

«Бавария», по-видимому, была убеждена, что Флориан выберет их. Я сказал им: у нас есть другая информация. [Его уход] – это больно, но к этому можно привыкнуть. Мы желаем Флориану всего наилучшего», – сказал Фернандо Карро в интервью Welt.

Генеральный директор «Байера » также сказал, что он рад, что футболист решил продолжить карьеру за границей, и прокомментировал слова Ханс-Йоахима Ватцке , который хотел бы, чтобы Виртц оказался в «Баварии».

«Я не понимаю, почему он, босс дортмундской «Боруссии », был бы рад, если бы Виртц перешел в Мюнхен. Тогда «Бавария » была бы еще сильнее. Я хочу видеть интересную Бундеслигу», – добавил Карро.

Отец Виртца о реакции Хенесса на переход хавбека в «Ливерпуль»: «Он не скрывал разочарования. Ули помог с операцией, когда Флориан порвал «кресты» в 2022-м»