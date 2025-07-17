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Станкович о продлении контракта со «Спартаком»: «Я безумно счастлив остаться, сомнений не было. Мы договорились за 5 минут»

Деян Станкович высказался о продлении контракта со «Спартаком».

В мае «Спартак» продлил контракт со Станковичем на один год. Новое соглашение сербского специалиста рассчитано до лета 2027 года. Прежнее истекало в следующем году.

Весной было много разговоров, что Деян Станкович может возглавить одну команду, другую. В итоге вы продлили контракт со «Спартаком». У вас были сомнения, оставаться или нет?

– Сомнений нет, есть размышления. Сначала нужно разобраться с самим собой, понять, чего ты хочешь. Как только ты принял решение – все, ставишь точку, ты его не меняешь.

Я безумно счастлив остаться в «Спартаке». Думаю, все тренеры получают какие-то предложения, но у меня не было сомнений в том, чтобы остаться здесь, потому что я не могу вот так уйти. Сейчас я думаю только о команде. У меня не было сомнений, я даже оказал давление на клуб, сказав, что хочу остаться. И нужно было спросить у «Спартака», хотят ли они меня удержать, выполнил ли я все их ожидания. Это был момент глобальных размышлений, но в итоге мы договорились за 5 минут.

Иметь контракт на один год и тренировать большой клуб, раздевалку с большим авторитетом, при этом находясь на истекающем контракте… Я не хочу развивать эту тему, но последний год контракта в большом клубе – так не работает. В Италии так не делают. Может, тебя и уволят через год, но тебе дают спокойствие с контрактом, который защищает тебя в раздевалке перед всеми. Это дает тебе спокойствие именно для работы, а уволить могут и через три месяца. Не факт, что я останусь на два года. По крайней мере, такова культура в Италии и это нормально, – сказал главный тренер «Спартака» в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: YouTube-канал Nobel
logoДеян Станкович
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