Юрий Нагорных: «На «Локомотив» часто пытаются давить информационно – иной раз кажется, что это срежиссировано. У нас российский клуб, а не агентский – кто-то этого не хочет, возможно»
Юрий Нагорных высказался о фоне вокруг «Локомотива» в СМИ.
Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб возможность отставки генерального директора Владимира Леонченко.
«На «Локомотив» часто пытаются повлиять путем информационного давления. Что-то вбрасывают, пытаются создать негативный фон вокруг клуба – нам необходимо оправдываться и разъяснять. Иной раз кажется, что это срежиссировано. Значит, кому-то не нравится то, что делает «Локомотив».
Наш клуб сегодня не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны. У нас российский клуб. Но, возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким – пытаются раскачать ситуацию. Мы весь сезон видели, как в прессе кого-то постоянно увольняли», – сказал Нагорных.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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