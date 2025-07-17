Юрий Нагорных: «На «Локомотив» часто пытаются давить информационно – иной раз кажется, что это срежиссировано. У нас российский клуб, а не агентский – кто-то этого не хочет, возможно»

Юрий Нагорных высказался о фоне вокруг «Локомотива» в СМИ.

Председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб возможность отставки генерального директора Владимира Леонченко.

«На «Локомотив » часто пытаются повлиять путем информационного давления. Что-то вбрасывают, пытаются создать негативный фон вокруг клуба – нам необходимо оправдываться и разъяснять. Иной раз кажется, что это срежиссировано. Значит, кому-то не нравится то, что делает «Локомотив».

Наш клуб сегодня не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны. У нас российский клуб. Но, возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким – пытаются раскачать ситуацию. Мы весь сезон видели, как в прессе кого-то постоянно увольняли», – сказал Нагорных.