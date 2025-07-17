«Арсенал» побил трансферный рекорд в женском футболе. Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов

В женском футболе побит трансферный рекорд.

Форвард сборной Канады Оливия Смит перешла в «Арсенал» из «Ливерпуля » за 1 млн фунтов, став самой дорогой футболисткой в истории.

20-летняя Смит подписала с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов четырехлетний контракт, сообщает BBC.

Предыдущий рекорд был установлен «Челси » в январе, когда клуб приобрел защитницу сборной США Наоми Гирму у «Сан-Диего Уэйв» за 900 тысяч фунтов.

«Для меня это честь и привилегия – подписать контракт с «Арсеналом ». Это моя мечта – бороться за крупнейшие трофеи в Англии и Европе. Я с нетерпением жду начала работы и хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», – сказала Смит.

Фото: arsenal.com