«Арсенал» побил трансферный рекорд в женском футболе. Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов
В женском футболе побит трансферный рекорд.
Форвард сборной Канады Оливия Смит перешла в «Арсенал» из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов, став самой дорогой футболисткой в истории.
20-летняя Смит подписала с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов четырехлетний контракт, сообщает BBC.
Предыдущий рекорд был установлен «Челси» в январе, когда клуб приобрел защитницу сборной США Наоми Гирму у «Сан-Диего Уэйв» за 900 тысяч фунтов.
«Для меня это честь и привилегия – подписать контракт с «Арсеналом». Это моя мечта – бороться за крупнейшие трофеи в Англии и Европе. Я с нетерпением жду начала работы и хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», – сказала Смит.
Фото: arsenal.com
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18987 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Арсенала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости