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«Арсенал» побил трансферный рекорд в женском футболе. Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов

В женском футболе побит трансферный рекорд.

Форвард сборной Канады Оливия Смит перешла в «Арсенал» из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов, став самой дорогой футболисткой в истории. 

20-летняя Смит подписала с действующими обладателями трофея Лиги чемпионов четырехлетний контракт, сообщает BBC. 

Предыдущий рекорд был установлен «Челси» в январе, когда клуб приобрел защитницу сборной США Наоми Гирму у «Сан-Диего Уэйв» за 900 тысяч фунтов.

«Для меня это честь и привилегия – подписать контракт с «Арсеналом». Это моя мечта – бороться за крупнейшие трофеи в Англии и Европе. Я с нетерпением жду начала работы и хочу внести свой вклад в достижение целей клуба», – сказала Смит. 

Фото: arsenal.com

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Арсенала»
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