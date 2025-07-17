«Локомотив» не отпустит Батракова в этом сезоне ни за какие деньги». Нагорных о хавбеке

Юрий Нагорных высказался о будущем Алексея Батракова в «Локомотиве».

– Были ли клубы, которые хотели переманить Алексея Батракова?



- Были, но я не буду их называть. Были и российские клубы, и зарубежные. У нас есть взаимные обязательства, которые прописаны в контракте.

– Приходил ли «Зенит»?

– Нет.

– В какую сумму вы оцениваете Алексея Батракова?

– «Локомотив» не отпустит Алексея Батракова в этом сезоне ни за какие деньги, – заявил председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Батраков забил 14 голов и отдал 7 голевых передач в 29 матчах. Его подробная статистика – здесь .