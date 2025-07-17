«Локомотив» не отпустит Батракова в этом сезоне ни за какие деньги». Нагорных о хавбеке
Юрий Нагорных высказался о будущем Алексея Батракова в «Локомотиве».
– Были ли клубы, которые хотели переманить Алексея Батракова?
- Были, но я не буду их называть. Были и российские клубы, и зарубежные. У нас есть взаимные обязательства, которые прописаны в контракте.
– Приходил ли «Зенит»?
– Нет.
– В какую сумму вы оцениваете Алексея Батракова?
– «Локомотив» не отпустит Алексея Батракова в этом сезоне ни за какие деньги, – заявил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Батраков забил 14 голов и отдал 7 голевых передач в 29 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18985 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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