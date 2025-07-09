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Трент может пропустить игру с «ПСЖ». Защитник «Реала» получил травму на тренировке

Трент Александер-Арнолд может пропустить игру против победителей Лиги чемпионов.

«Реал» встретится с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ. Игра начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

По данным COPE, английский защитник вчера на тренировке получил повреждение. Есть вероятность, что матч с парижанами он пропустит.

На КЧМ Александер-Арнолд провел пять игр и сделал одну результативную передачу. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
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