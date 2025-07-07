35

Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Уимблдона» с 2005-го

Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона».

Она обыграла десятую ракетку мира Эмму Наварро 6:2, 6:3.

18-летняя россиянка третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2024-м и 2025-м.

Андреева десятый раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой стал 10:11.

Сейчас россиянке 18 лет и 62 дня. Она стала самой молодой четвертьфиналисткой «Уимблдона» с 2005-го, когда в четвертьфинал в том же возрасте вышла Мария Шарапова.

За место в полуфинале Андреева сыграет с Белиндой Бенчич.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoМирра Андреева
logoЭмма Наварро
logoWTA
logoУимблдон
logoМария Шарапова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Шелтон обыграл Сонего на третьем подряд турнире «Большого шлема»
7 минут назад
Впервые с 2006 года три россиянки вышли в четвертьфинал «Уимблдона»
318 минут назад
Уимблдон. Швентек играет с Таусон, Мирра Андреева, Самсонова вышли в 1/4 финала, Александрова выбыла
39132 минуты назадLive
Уимблдон. Синнер играет с Димитровым, Джокович, Шелтон вышли в четвертьфинал, Чилич выбыл
46635 минут назадLive
Шелтон четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема»
238 минут назад
Самсонова о первом в карьере выходе в четвертьфинал «Большого шлема»: «У меня мурашки по коже»
7сегодня, 17:10
Джокович о Федерере: «Иногда хотелось бы иметь серв-энд-воллей и изящную технику того джентльмена»
9сегодня, 16:36Фото
Джокович выиграл 101-й матч на «Уимблдоне» и 16-й раз вышел в четвертьфинал
20сегодня, 15:58
Самсонова впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
20сегодня, 15:48
Бенчич после выхода в четвертьфинал «Уимблдона»: «Респект всем мамам»
3сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото