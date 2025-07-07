Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Уимблдона» с 2005-го
Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона».
Она обыграла десятую ракетку мира Эмму Наварро 6:2, 6:3.
18-летняя россиянка третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2024-м и 2025-м.
Андреева десятый раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой стал 10:11.
Сейчас россиянке 18 лет и 62 дня. Она стала самой молодой четвертьфиналисткой «Уимблдона» с 2005-го, когда в четвертьфинал в том же возрасте вышла Мария Шарапова.
За место в полуфинале Андреева сыграет с Белиндой Бенчич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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