Мирра Андреева – самая молодая четвертьфиналистка «Уимблдона» с 2005-го

Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона».

Она обыграла десятую ракетку мира Эмму Наварро 6:2, 6:3.

18-летняя россиянка третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на «Ролан Гаррос » в 2024-м и 2025-м.

Андреева десятый раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой стал 10:11.

Сейчас россиянке 18 лет и 62 дня. Она стала самой молодой четвертьфиналисткой «Уимблдона» с 2005-го, когда в четвертьфинал в том же возрасте вышла Мария Шарапова .

За место в полуфинале Андреева сыграет с Белиндой Бенчич .