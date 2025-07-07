«Ред Булл» допускает увольнение руководителя команды «Ф-1» Хорнера в ближайшее время (GPblog)

Хорнер рискует покинуть «Ред Булл».

Боссы компании «Ред Булл» рассматривают увольнение бессменного руководителя команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера в ближайшее время.

Об этом сообщает GPblog со ссылкой на источники внутри фирмы.

«Не секрет», что гонщик Макс Ферстаппен и его окружение выступает за ограничение полномочий Хорнера или уход британца, пишет издание. В последнее время увольнение Кристиана стало реальным вариантом для топ-менеджмента «Ред Булл».

Компании надоели постоянные конфликты вокруг Хорнера. Кроме того, команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов и после Гран-при Великобритании серьезно отстает от первой тройки.

Утверждается, что руководителю «Ред Булл» стоит «как никогда» беспокоиться за собственное будущее. По версии портала, потенциальный уход Хорнера нельзя рассматривать в отрыве от возможного трансфера Ферстаппена: четырехкратный чемпион «Ф-1» не исключает, что сам покинет «Ред Булл», но «в глубине души» предпочел бы остаться в Милтон-Кейнсе в 2026 году.

В то же время увольнение Кристиана не приведет к 100-процентной уверенности «Ред Булл» в сохранении Макса.

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