Пименов о «Крыльях»: «Идет полное перестроение от философии Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников»
Руслан Пименов рассказал о новой игровой схеме «Крыльев Советов».
«В рамках подготовки у «Крыльев Советов» идет полностью перестроение команды от философии Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников.
У нас полностью меняется структура игры и естественный подбор футболистов, и игроки тоже привыкают», — сказал замгендиректора «Крыльев Советов».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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