Пименов о «Крыльях»: «Идет полное перестроение от философии Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников»

Руслан Пименов рассказал о новой игровой схеме «Крыльев Советов».

«В рамках подготовки у «Крыльев Советов» идет полностью перестроение команды от философии Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников.

У нас полностью меняется структура игры и естественный подбор футболистов, и игроки тоже привыкают», — сказал замгендиректора «Крыльев Советов».