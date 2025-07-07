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Пименов о «Крыльях»: «Идет полное перестроение от философии Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников»

Руслан Пименов рассказал о новой игровой схеме «Крыльев Советов».

«В рамках подготовки у «Крыльев Советов» идет полностью перестроение команды от философии Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников. 

У нас полностью меняется структура игры и естественный подбор футболистов, и игроки тоже привыкают», — сказал замгендиректора «Крыльев Советов».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoРуслан Пименов
logoИгорь Осинькин
logoпремьер-лига Россия
logoтактика
logoМагомед Адиев
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