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Челестини о критике из-за работы в России: «Готов отвечать на футбольную критику, другая меня не касается. Благодарен ЦСКА за то, как меня встретили, он повел себя как очень большой клуб»

Фабио Челестини игнорирует недовольство его решением работать в России.

«Я очень благодарен клубу за то, как он меня встретил. Клуб выделил мне много людей, которые помогают мне во всех процессах. ЦСКА повел себя как очень большой клуб, я очень счастлив и благодарен.

Я футбольный тренер, комментировать информацию, которая с этим никак не связана, я не могу. Готов отвечать на футбольную критику, любая другая меня не касается», – сказал швейцарец.

Челестини грозит срок за работу в ЦСКА? Проверяем факты

Опубликовал: Александр Суряев
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Политика
ТАСС
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