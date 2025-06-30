Трансфер Джикии в «Антальяспор» оформят после 15 июля. Клуб ждет снятия трансферного бана ФИФА из-за задолженности перед бывшими игроками
«Антальяспор» оформит трансфер Георгия Джикии в середине июля.
На прошлой неделе стало известно, что экс-защитник «Спартака» подписал 2-летнее соглашение с турецким клубом. Однако трансфер по-прежнему не оформлен в связи с запретом ФИФА на регистрацию новичков из-за задолженностей перед бывшими футболистами клуба.
«Запрет еще не снят, мы ожидаем, что это произойдет 15 июля. Руководство клуба сейчас меняется, поэтому процесс затягивается», – сообщил представитель «Антальяспора».
Последней командой Джикии были «Химки», за которые он выступал с 2024 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей. Подробную статистику 31-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости