«Эспаньол» за 6,2 млн евро выкупил 50% прав на форварда «Браги» Роберто Фернандеса после аренды
Роберто Фернандес Хаэн продолжит играть за «Эспаньол».
Каталонцы объявили о выкупе 50% прав на нападающего, арендованного у «Браги» в середине сезона. Контракт с 22-летним игроком рассчитан на шесть лет.
«Брага» сообщила о получении 6,2 млн евро и о том, что «Эспаньол» должен будет – при условии сохранения места в Ла Лиге – выкупить по 12,5% в течение следующих двух сезонов. За эти 25% в общей сложности испанцы заплатят 3,1 млн евро, оставшуюся долю можно будет приобрести еще за столько же. Таким образом, полные права на Роберто Фернандеса стоят 12,4 млн евро.
В Ла Лиге форвард провел 19 игр и забил 6 голов, став вторым бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: rcdespanyol.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Эспаньола»
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