ЦСКА вышел из переговоров по продлению контракта Жемалетдинова, сообщил агент: «У них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством, есть варианты, в том числе и в Турции»
ЦСКА не продлит контракт с Рифатом Жемалетдиновым.
28-летний полузащитник перешел в ЦСКА из «Локомотива» прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт на год с опцией продления еще на один сезон. Условия для автоматического продления договора не были выполнены.
«Клуб, сославшись на нового главного тренера, вышел из переговоров. Сказали, что у них другие приоритеты. Занимаемся трудоустройством Рифата. Есть варианты, в том числе и в Турции», – сказал агент Владимир Кузьмичев.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Жемалетдинов провел 24 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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